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Брянцы потребовали отставки заммэра города Марины Холиной. Все из-за скандала, который разразился ранее на улицах города. Об этом сообщает «Городской».

Все произошло во время встречи Холиной с людьми. Она поругалась с журналистами, потребовала удалить фотографии и вызвала полицию. Многих возмутило такое поведение и местные жители потребовали отставки Марины Холиной.

В понедельник, 3 мая, местный блогер и активист Роман Демьяненко вышел на одиночный пикет, где предложил губернатору Богомазу поспособствовать отставке заммэра.