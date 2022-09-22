Четверг, 22 сентября, 2022
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Брянцев предупредили о новых уловках мошенников после начала мобилизации

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В Брянской области активизировали мошенники, которые придумали новые уловки после объявления в стране частичной мобилизации, пишут Брянские Новости.

Сообщается, что злоумышленники обращаются к мужчинам под видом «юристов и военных» и предлагают им уклониться от призыва за деньги.

Так, авантюристы звонят гражданам с предложением избежать мобилизации в армию за 50 тысяч рублей.

При этом мошенники требуют сначала перевести пять тысяч рублей в качестве залога в обмен на обещания выслать «договор» на почту. Получив деньги, они перестают выходить на связь.

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