Воскресенье, 25 сентября, 2022
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«Братаются и жарят шашлыки»: на Урале образовалась пробка из автобусов с мобилизованными

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В воскресенье, 25 сентября, на въезде в учебный центр в Елани образовалась пробка из автобусов с мобилизованными, пишет E1.RU.

По словам одного из собеседников портала, пассажиры ждали въезда с самого обеда. Большинству из получивших повестки по частичной мобилизации за 40 лет, многие имеют боевой опыт после службы в Чечне и Сирии.

«Напились водки, братаются и жарят шашлыки. Потому что впереди неизвестность. Но общее настроение такое: лучше мы, чем дети по восемнадцать лет. Бежать домой никто не собирается», – рассказал мужчина.

Мобилизованный уточнил, что общий настрой — идти вперед, хоть пробка и вызывает раздражение.

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