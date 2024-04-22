Брат убитого из-за парковки москвича обратился к семье мигранта

Двоюродный брат 24-летнего москвича, которого убили из-за конфликта на парковке в Москве, обратился к семье подозреваемого в преступлении мигранта, пишет SHOT.

«Тяжело терять человека, с которым я рос. Хотелось бы сказать, чтобы те люди, которые это сделали, чтобы их близкие испытывали те же самые чувства, которые испытываем мы все», – отметил Кирилл.

По его словам, никакое наказание в мире не сможет заглушить боль от потери любимого человека. На кадрах видно, что молодой человек плачет и едва сдерживает эмоции.

Трагедия произошла на прошлой неделе в Люблино. Уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре. Местный житель сделал ему замечание. В ответ он получил ножевое ранение в область паха, впал в кому и вскоре умер в больнице.