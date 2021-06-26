Борис Ясинский проверил ремонт дорог в рамках Нацпроекта

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В субботу, 26 июня и. о. замглавы администрации Рязани Борис Ясинский проинспектировал ход ремонта объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщила пресс-служба мэрии.

Ясинский посетил мост через Трубеж. Сейчас подрядчики демонтирует вторую его часть, первая открыта для проезда после ремонта. Разборку конструкция планируют завершить на следующей неделе.

На улице Советской Армии идёт укладка нижнего слоя асфальта, подрядчик делает ливневую канализацию. Завершаются работы на контактной сети, устройство плиточного тротуара.

Завершается благоустройство улиц Коняева, Дачной, Татарской, Пролетарской, Берёзовой, Народный бульвар. Участки готовят к приёмке.

Борис Ясинский потребовал особое внимание уделять качеству работ, соблюдению сроков.