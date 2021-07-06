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Вторник, 6 июля, 2021
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Больше половины сотрудников «Северной компании» привились от коронавируса

7info7
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К 5 июля 2021 года, более 50% персонала крупного рязанского застройщика  вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Об это рассказали в пресс-службе «Северной Компании».

Согласно пресс-релизу, с начала пандемии Covid-19, компания принимала активные меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов: строгое соблюдение масочного режима, тщательная дезинфекция помещений, продажа квартир без посещения офиса. Работа на строительных объектах «Северной Компании» не прекращалась, обязательства перед покупателями квартир были выполнены в срок, в соответствии с договором.

В пресс-службе застройщика подчеркнули, что ответственно относятся с рекомендациям Министерства Здравоохранения и Роcпотребнадзора. Больше половины персонала «Северной Компании» уже получили прививку от Covid-19. Для вакцинации сотрудникам предоставлялись дополнительные выходные.

Мы призываем рязанцев последовать нашему примеру. Только массовая вакцинация поможет победить коварную болезнь! — говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

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