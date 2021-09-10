Больные сахарным диабетом дети записали видеообращение к Любимову

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews

Рязанские дети, у которых диагностировали первый тип диабета, обратились к губернатору Николаю Любимову. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

Ребята рассказали, что им нужно регулярно следить за уровнем сахара в крови. Для этого они около 15 раз в сутки «прокалывают пальчик». Но есть специальный сенсор, который крепится на руку и следит за уровнем сахара в крови. В случае нарушения он подает сигнал о необходимости колоть инсулин.

Благодаря сенсору дети могут заниматься любимыми делами, а их родители не беспокоиться каждую минуту о состоянии своего ребенка. Однако такое устройство стоит недешево, поэтому не все могут себе его позволить.

Маленькие рязанцы попросили Николая Любимова организовать в регионе бесплатную выдачу сенсоров детям с сахарным диабетом.