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Пятница, 10 сентября, 2021
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Больные сахарным диабетом дети записали видеообращение к Любимову

Больные сахарным диабетом дети записали видеообращение к Любимову
Елена Лобанова
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Больные сахарным диабетом дети записали видеообращение к Любимову
Изображение Daniela Dimitrova с сайта Pixabay

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Рязанские дети, у которых диагностировали первый тип диабета, обратились к губернатору Николаю Любимову. Соответствующий ролик появился в социальных сетях

Ребята рассказали, что им нужно регулярно следить за уровнем сахара в крови. Для этого они около 15 раз в сутки «прокалывают пальчик». Но есть специальный сенсор, который крепится на руку и следит за уровнем сахара в крови. В случае нарушения он подает сигнал о необходимости колоть инсулин. 

Благодаря сенсору дети могут заниматься любимыми делами, а их родители не беспокоиться каждую минуту о состоянии своего ребенка. Однако такое устройство стоит недешево, поэтому не все могут себе его позволить. 

Маленькие рязанцы попросили Николая Любимова организовать в регионе бесплатную выдачу сенсоров детям с сахарным диабетом.

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