Четверг, 8 августа, 2024

Более тысячи рязанцев заключили социальный контракт для выхода из трудной ситуации

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

С начала 2024 года более тысячи жителей Рязанской области воспользовались возможностью заключить социальный контракт для преодоления сложной жизненной ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Это мера государственной поддержки граждан и семей с доходами ниже прожиточного минимума. Контракт предусматривает оказание финансовой помощи на определенные цели, такие как: поиск работы, прохождение переобучения или повышения квалификации, открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства. Пособие на поиск работы составляет около 15 тысяч рублей ежемесячно. На развитие бизнеса — до 350 тысяч рублей, а на ведение подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей.

Для каждого заявителя разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, которую он обязан выполнять, предоставляя отчеты о своих действиях. О том, как заключить социальный контракт, можно узнать по телефонам: +7 (4912) 513-600, 8-800-100-00-01 или на сайте.

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