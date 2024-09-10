Более 9 тысяч пачек безакцизных сигарет изъяли рязанские полицейские

В Рязани полицейские обнаружили склад, с которого в розничную сеть поступала контрафактная табачная продукция. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские выяснили, что сигареты принадлежат 62-летнему индивидуальному предпринимателю и его 63-летнему компаньону. Склад они арендовали в промзоне на улице Энгельса Рязани.

Предполагаемых злоумышленников и провели по данному адресу обследование. Они изъяли 9032 пачки сигарет различных торговых марок на сумму 1 165 128 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.