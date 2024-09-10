Вторник, 10 сентября, 2024

Более 9 тысяч пачек безакцизных сигарет изъяли рязанские полицейские

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Image by ibrandify on Freepik

В Рязани полицейские обнаружили склад, с которого в розничную сеть поступала контрафактная табачная продукция. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские выяснили, что сигареты принадлежат 62-летнему индивидуальному предпринимателю и его 63-летнему компаньону. Склад они арендовали в промзоне на улице Энгельса Рязани.

Предполагаемых злоумышленников и провели по данному адресу обследование. Они изъяли 9032 пачки сигарет различных торговых марок на сумму 1 165 128 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На улице Чкалова автомобиль столкнулся с троллейбусом

Умер актёр Александр Голубев, звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари»

В селе Ольхи Шацкого района прошел митинг в честь дня рождения Ивана Земнухова

На рязанского таксиста напал пассажир, отказавшись платить за поездку

Рязанцы готовятся к учебному году даже в сентябре

В Рязани открылся новый офис Торгово-промышленной палаты Рязанской области

Рязанская область представит свой опыт на Всероссийской неделе охраны труда

Глава поселения умер на следующий день после похорон брата, погибшего на СВО

Орнитолог рассказал об угрозах, которые несут голуби в городах

Рязанцы смогут оперативнее отправлять обращения и жалобы по поводу вывоза мусора

В Сасове в аварии перевернулся автомобиль

Участники шоу «Вызов. Китайский сезон» столкнулись с первыми проблемами