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Фото: admrzn.ru/
Происшествия

Более 50 человек пострадали от клещей в Рязанской области, из них 16 детей

Анастасия Мериакри

В Рязанской области за неделю клещи укусили 53 человек, из них 16 детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по области.

Рязанская область — эндемичная зона по опасным инфекциям, переносимым клещами: болезнь Лайма (боррелиоз), гранулоцитарный анаплазмоз (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз (МЭЧ).

Для защиты от клещей нужно выбирать плотную одежду светлых оттенков с длинными рукавами. Штаны заправлять в носки, рубашку в брюки. На голове должен быть головной убор или платок. 

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Используйте акарицидные средства для кожи и одежды. Проверяйте себя, детей и питомцев каждые 15–30 минут. Особое внимание — складкам одежды и коже под ней. 

Если клещ вас укусил, обратитесь к врачу, даже если сняли его сами. Анализ клеща поможет выявить инфекцию. 

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