Более 5 000 тонн мусора вывезли с начала месячника по благоустройству в Рязани

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В Рязани с начала весеннего месячника по благоустройству вывезли более 5 000 тонн мусора. В уборке участвовали свыше 20 000 человек, которые ликвидировали 113 свалок. Об этом отчитался и.о. замглавы администрации Борис Ясинский.

В общегородских субботниках же участвовали более 6 000 человек. Со всей районов вывезли свыше 500 кубометров мусора.

В настоящее время сотрудники дирекции благоустройства работают в круглосуточном режиме.

— В рамках весеннего месячника по благоустройству работники предприятия помыли памятники, расконсервировали и промыли фонтаны, очистили несанкционированные рекламные объявления. Городские службы выполнили санитарную очистку городских кладбищ и мемориальных комплексов, а также прилегающих к ним территорий, — говорится в сообщении.

Дирекция благоустройства продолжает ухаживать за зелеными насаждениями. Специалисты осуществляют формовочную обрезку и валку аварийных деревьев, высадку кустарников и цветов.