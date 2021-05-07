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Пятница, 7 мая, 2021
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Более 5 000 тонн мусора вывезли с начала месячника по благоустройству в Рязани

Елена Лобанова
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В Рязани с начала весеннего месячника по благоустройству вывезли более 5 000 тонн мусора. В уборке участвовали свыше 20 000 человек, которые ликвидировали 113 свалок. Об этом отчитался и.о. замглавы администрации Борис Ясинский. 

В общегородских субботниках же участвовали более 6 000 человек. Со всей районов вывезли свыше 500 кубометров мусора. 

В настоящее время сотрудники дирекции благоустройства работают в круглосуточном режиме. 

— В рамках весеннего месячника по благоустройству работники предприятия помыли памятники, расконсервировали и промыли фонтаны, очистили несанкционированные рекламные объявления. Городские службы выполнили санитарную очистку городских кладбищ и мемориальных комплексов, а также прилегающих к ним территорий, — говорится в сообщении. 

Дирекция благоустройства продолжает ухаживать за зелеными насаждениями. Специалисты осуществляют формовочную обрезку и валку аварийных деревьев, высадку кустарников и цветов.

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