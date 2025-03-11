Более 400 детских лагерей будут работать в Рязанской области этим летом

Летом 2025 года на территории Рязанской области будут работать более 400 детских лагерей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Ольга Васина в эфире телеканала ВГТРК «Ока».

Детям предлагаются не только загородные оздоровительные лагеря, но и пришкольные. Планируется, что в 2025 году лагеря посетят более 26 тысяч детей. Это на 3–4% больше, чем в 2024 году.

Ольга Васина уточнила, что рязанцам предоставляется возможность отправить ребенка в федеральные центры. На 2025 год Рязанская область получила более 150 путевок в «Орленок», «Смену» и «Артек». Набор в «Смену» уже закрыт, в остальные лагеря прием заявок продолжается.

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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок отдохнул в лагере «Орленок», необходимо подать заявку и портфолио ребенка, где нужно указать его достижения, в управление образования по месту жительства. Отбор проходит на конкурсной основе. Руководство лагеря «Артек» само выбирает победителей из числа зарегистрированных на портале центра.

По словам Васиной, в этом году в Рязанской области планируется отремонтировать лагеря «Зарница», «Сказка» и «Радуга». В лагере «Зарница» построят два новых корпуса общим количеством мест 100 человек.

В 2024 году были отремонтированы 4 лагеря: «Радуга», «Сказка», «Ласточка», «Смена». В последнем обновили медицинский блок.