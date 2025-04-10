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Экология, природа, животные

Более 3600 га леса высадят в Рязанском регионе в 2025 году

Анастасия Мериакри

В Рязанской области начались сезонные лесовосстановительные работы. Об этом сообщает администрация города.

Для проведения весенних посадок деревьев в этом году подготовили 785 га. Всего в Рязанском регионе в планах восстановить леса на участках общей площадью более 3600 га.

Для озеленительных работ в лесных питомниках выращено более 5,5 млн сеянцев сосны обыкновенной, что полностью обеспечивает потребность в посадочном материале. В страховом семенном фонде остается 180 кг семян сосны.

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В преддверии Дня Победы пройдут лесовосстановительные работы, приуроченные к Международной акции «Сад памяти», которая направлена на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

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