Среда, 19 июня, 2024

Более 1 миллиона тонн сенажа, сена и силоса планируют заготовить рязанские аграрии к зиме

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/ryazagro

Аграрии Рязанской области заготавливают корма для сельскохозяйственных животных. О ходе кормозаготовочной кампании рассказывает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства за три недели скосили 26 тысяч гектаров естественных и сеяных трав, что составляет 23% от запланированной площади. Заготовили 160 тыс. тонн сенажа (42% плана) и 5 тыс. тонн сена (3%). Для зимовки 2024–2025 годов планируется заготовить более 1 миллиона тонн сенажа, сена и силоса.

Лидеры кормозаготовки — Александро-Невский, Касимовский, Пронский, Рязанский, Шацкий районы.

Более 1 миллиона тонн сенажа, сена и силоса планируют заготовить рязанские аграрии к зиме
Более 1 миллиона тонн сенажа, сена и силоса планируют заготовить рязанские аграрии к зиме

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