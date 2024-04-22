Понедельник, 22 апреля, 2024

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Скопинском районе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Взрывотехники Росгвардии обезвредили в Скопинском районе боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Подозрительный предмет обнаружили недалеко от Скопина при проведении земляных работ. Сотрудники группы разминирования ОМОН «Вятич» обследовали предмет пришли к выводу, что перед ними — мина к 50-мм ротному миномету, предположительно, времен Великой Отечественной войны. На корпусе были видны следы сильной коррозии, маркировочные данные отсутствовали. Внутри боеприпаса находилось взрывчатое вещество.

Сотрудники Росгвардии уничтожили мину вдали от населенных пунктов.

Управление Росгвардии по Рязанской области напоминает жителям и гостям региона: при обнаружении подозрительных предметов не трогайте и не передвигайте их, сразу обращайтесь в экстренные службы.

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Скопинском районе
Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Скопинском районе
Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Скопинском районе

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