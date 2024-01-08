Понедельник, 8 января, 2024
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Блогера из Таджикистана задержали за оскорбление русских девушек

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Правоохранители задержали блогера из Таджикистана, которого подозревают в оскорблении русских девушек, пишет телеграм-канал SHOT.

На опубликованном в соцсетях ролике, предположительно, Салмон Джумабой заявил, что «скоро все русские девушки будут наши». Кроме того, он рассказал, «как кайфовал с Наташкой».

При этом сам блогер утверждает, что на видео не его голос.

Заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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