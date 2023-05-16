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Благоустройство, транспорт и культурная программа лета-2023 стали темами совещания Елены Сорокиной

Татьяна Проводина
Фото с сайта администрации Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений. Обсудили вопросы благоустройства и городского хозяйства, транспортного обслуживания, а также культурные мероприятия предстоящего лета.

На прошлой неделе в Рязань начали поступать новые низкопольные автобусы ЛиАЗы, 10 машин уже в парке МУПа. Летом они должны выйти на городские маршруты. Поставляемые по лизинговому договору в рамках нацпроекта БКД машины большого класса, с эргономичным салоном обеспечат высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров. Всего в Рязань поступит 47 автобусов.

Уборка городских территорий идёт круглосуточно. Дирекция благоустройства убирает грунтовые наносы и песок. Чтобы быстрее убрать пыль с дорог и тротуаров, градоначальник поручила сотрудникам МБУ поливать их водой. Летом на первый план выйдет окос травы. Глава администрации подчеркнула, что скошенную траву нужно своевременно убирать.

Летом для горожан и гостей Рязани подготовили разные мероприятия в парке Гагарина, Лесопарке, ЦПКиО, Нижнем городском парке и на площадках возле учреждений культуры. Программа «Лето в городе» ориентирована на горожан всех возрастов – запланированы концерты, спортивные программы, мастер-классы, лектории и конкурсы.

С 22 мая 7 Городских пикников «Все свои» пройдёт в спальных районах. На них расскажут об истории микрорайонов и талантливых людях, живущих там.

«Музыка Почтовой» стартует в первые выходные июня и каждую пятницу и субботу будет объединять качественную уличную музыку.

3 и 4 июня в Нижнем городском парке пройдёт арт-фестиваль «Гамма-фест».

Полная программа мероприятий лета-2023 в Рязани будет в ближайшее время опубликована на официальном сайте администрации и в соцсетях.

Благоустройство, транспорт и культурная программа лета-2023 стали темами совещания Елены Сорокиной
Благоустройство, транспорт и культурная программа лета-2023 стали темами совещания Елены Сорокиной
Благоустройство, транспорт и культурная программа лета-2023 стали темами совещания Елены Сорокиной
Благоустройство, транспорт и культурная программа лета-2023 стали темами совещания Елены Сорокиной

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