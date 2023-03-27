БК «Рязань» в четвертый раз подряд выиграл регулярный чемпионат ЦФО

БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТУЛА» (Тульская область) – 77:56 (18:11, 13:17, 24:8, 22:20)

БК «Рязань»: Бойков (24), Гущин (6), Синкевич (4), Хамитов (17 + 15 подборов), Соколов (8) – старт, Абраменков (12), Буданов (4), Найберт (2).

БК «Тула»: Левичкин (2), Антипов (20 + 11 подборов), Николенко (2), Винокуров (21), Захаров (5) – старт, Стекольников (4), Лисаев (2).

Судьи: Павлов (Ярославль), Корнев (Калуга).

25 марта. Рязань ДДТ.



Нынешний сезон стал для нашей команды настоящей проверкой на прочность. Уже три игрока из-за тяжелых травм раньше времени завершили выступления в чемпионате ЦФО. Была надежда, что все же удастся принять участие в решающих матчах Евгению Новоселову, однако повреждение в Орле оказалось куда серьезнее, чем предполагалось изначально. Вслед за Дмитрием Князевым и Валерием Алексеевым сезон для него закончился, о чем можно только сожалеть. Крайне не вовремя приболел еще и форвард Глеб Ефремочкин. Зато впервые более чем за пять месяцев на площадку в официальном матче вышел Николай Абраменков. За время, проведенное на больничном, играть он не разучился и с ходу набрал 12 очков и сделал 8 подборов.



Первая половина матча с БК «Тула» не сумела порадовать зрителей обилием забитых мячей – 31:28. Коренной перелом произошел уже в третьей десятиминутке. Ситуация развернулась на 180 градусов, когда за дело взялся молодой разыгрывающий Илья Бойков. Целых три минуты в составе хозяев забивал только он, и за это время командный багаж пополнился на 13 баллов! К концу периода, когда дальним броском отметился Алексей Гущин, вопрос о победителе был уже практически снят с повестки дня – 55:36.



Заключительная четверть прошла примерно в равной борьбе, что вполне устраивало нашу команду, имевшую существенную фору +20. В концовке игры «зубры» порадовали своих болельщиков эффектными действиями. В итоге 77:56 – важная победа БК «Рязань». Самым результативным игроком матча стал Илья Бойков, набравший 24 балла, а Роман Хамитов оформил дабл-дабл (17 очков + 15 подборов).



БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТУЛА» (Тульская область) – 93:69 (32:23, 29:18, 17:11, 15:17)

БК «Рязань»: Бойков (9), Буданов (12), Синкевич (7), Хамитов (6), Соколов (27 + 16 подборов) – старт, Абраменков (19 + 10 подборов), Гущин (7), Найберт (6).

БК «Тула»: Стекольников (5), Антипов (23), Винокуров (18), Лисаев (7), Захаров (1) – старт, Левичкин (10), Бурмистров (0), Николенко (5).

Судьи: Павлов (Ярославль), Корнев (Калуга).

26 марта. Рязань ДДТ.

В заключительном матче кругового турнира чемпионата Центрального федерального округа баскетбольный клуб «Рязань» не имел прав на ошибку. Всего в одной победе от него располагался главный конкурент в борьбе за первое место БК «Брянск». И решающий матч «зубры» провели по-чемпионски. Уже в первой четверти они задали победный тон (32:23) и в дальнейшем по итогам каждого периоде лишь наращивали свое преимущество. Сразу два игрока хозяев оформил в этом матче дабл-дабл: Михаил Соколов (27 очков + 16 подборов) и Николай Абраменков (19 очков + 10 подборов).

Одержав уверенную победу в повторном матче над БК «Тула» со счетом 93:69, баскетбольный клуб «Рязань» занял первое место по итогам кругового турнира чемпионата Центрального федерального округа. Подопечные Алексея Безнебеева стали победителями дивизиона «ЦФО» в четвертый раз подряд. Впереди у нашей команды поединки полуфинального турнира.