БК «Рязань» стал бронзовым призером чемпионата ЦФО

В прошедшие выходные, 22-23 апреля, в Твери прошел «Финал четырех» чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. В столицу Верхневолжья съехались три претендента и действующий чемпион Центрального федерального округа – БК «Рязань».

В полуфинале нашу команду ждал главный конкурент в чемпионате ЦФО – БК «Брянск». К сожалению, обескровленный многочисленными травмами баскетбольный клуб «Рязань» не сумел оказать должного сопротивления. В иной ситуации это противостояние могло стать настоящим украшением турнира, но к самому важному матчу БК «Рязань» не удалось подойти во всеоружии. К травмированным по ходу сезона Дмитрию Князеву, Евгению Новоселову и Валерию Алексееву перед поездкой в Тверь добавился еще и лучший бомбардир команды Михаил Соколов. Долгое время ему приходилось играть через боль, но предел, как известно, есть всему. И «зубры» остались без центрового…



Перед началом игры присутствующие минутой молчания почтили память бывшего главного тренера баскетбольного клуба «Рязань» Юрия Алексеевича Меликова. «Зубры» вышли на игру в форме траурных цветов.



Даже оказавшись в непростой ситуации, рязанцы дали бой принципиальному противнику. В начале третьей четверти они вели в счете – 44:40, но тут случилось что-то невообразимое. Пошла игра на встречных курсах, где «зубры» дважды подряд не смогли ответить ударом на удар в ситуациях, когда, казалось, мячу деваться некуда. В столь напряженных битвах подобное не прощается. Брянцы убежали в отрыв, а в заключительной четверти сумели развить свое преимущество – 87:62. Отыскать ответный ход нашей команде не удалось. Максим Поляков оформил дабл-дабл (10 очков + 12 подборов).

БК «БРЯНСК» – БК «РЯЗАНЬ» – 87:62 (20:14, 18:20, 25:15, 24:13)

БК «Брянск»: А. Иванов (18), Юдов (13 + 10 подборов), Назаров (4), Метечко (21 + 12 подборов), Морозов (12) – старт, Щербинский (0), Боровский (6), В. Иванов (0), Чернов (1), Рожковский (0), Сергеев (11), Бырдин (1).

БК «Рязань»: Бойков (0), Буданов (10), Хамитов (3), Поляков (10 + 12 подборов), Ефремочкин (11) – старт, Синкевич (16), Гущин (10), Абраменков (2).

Судьи: Бахтеев, Кольцов, Комаров.

22 апреля. Тверь. Арена БК «Тверь».

На следующий день «зубры» вышли играть в матче за третье место, что после двух «золотых» сезонов было для них как-то непривычно. Взяв реванш у воронежской дружины за поражение в полуфинальном турнире (82:74), баскетбольный клуб «Рязань» стал бронзовым призером чемпионата ЦФО. Максим Поляков вновь сделал дабл-дабл (19 очков + 12 подборов) и, как и год назад, был признан лучшим тяжелым форвардом «Финала четырех».

«ВГАС» (Воронеж) – БК «РЯЗАНЬ» – 74:82 (17:26, 22:20, 18:24, 17:12)

«ВГАС»: Рогов (9), Слюсарев (9), Медведев (19), Петров (11), Касонго (12 + 10 подборов) – старт, Скуридин (5), Янишевский (4), Бочаров (2), Козьяков (0), Дунаев (3).

БК «Рязань»: Бойков (9), Буданов (19), Синкевич (6), Хамитов (7), Поляков (19 + 12 подборов) – старт, Гущин (13), Ефремочкин (6), Абраменков (3).

Судьи: Гаврилин, Кутузова, Ананьев.

23 апреля. Тверь. Арена БК «Тверь».



