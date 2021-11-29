БК «Рязань» дважды разгромил на своей площадке соперников из Липецка

В минувшие выходные баскетбольный клуб «Рязань» провёл два домашних матча с командой «Грин Хилл» из Липецка. Хозяева паркета дважды победили с солидным преимуществом.

БК «РЯЗАНЬ» — «ГРИН ХИЛЛ» (Липецк) — 116:61 (26:19, 34:10, 29:22, 27:10)

БК «Рязань»: Князев (5), Самойленко (3), Хамитов (0), Алексеев (15), Юрчик (28) — старт., Поляков (18), Ефремочкин (13), Гущин (12), Зибиров (7), Буданов (7), Абраменков (6), Левичкин (2).

«Грин Хилл»: Берников (10), Зубко (8), Кузнецов (24), Родионов (3), А. Цыганков (16) — старт., Нурлаев (0), Телепин (0).

Судьи: Богачев (Воронеж), Павлов (Ярославль).

27 ноября. Рязань. ДДТ. 50 зрителей.

В этой встрече ярко выраженным фаворитом являлся БК «Рязань», одержавший на старте четыре победы и уверенно возглавлявший таблицу. Липчане в свою очередь в турнире пока не познали радостей, потерпев неудачи во всех проведенных встречах. К тому же дружина сербского специалиста Марко Несторовича недосчиталась в своих рядах нескольких ветеранов, на первый выезд отправились лишь Николай Берников и Илья Телепин.

Повторный поединок первенства Центрального федерального округа против липецкого «Грин Хилла» рязанские баскетболисты провели надежнее в обороне и острее в атаке. В результате чего общими усилиями им удалось обновить рекорд результативности в текущем сезоне, а также показать лучшую разницу в счете. После этого успеха победная серия команды выросла до шести матчей.

БК «РЯЗАНЬ» — «ГРИН ХИЛЛ» (Липецк) — 122:41 (30:12, 29:6, 37:9, 26:14)

БК «Рязань»: Князев (21), Самойленко (4), Абраменков (5), Алексеев (12), Юрчик (22) — старт., Поляков (5), Гущин (18), Ефремочкин (14), Буданов (11), Левичкин (10).

«Грин Хилл»: Берников (11), Зубко (5), Кузнецов (6), Родионов (4), А. Цыганков (13) — старт., Нурлаев (2), Телепин (0).

Судьи: Богачев (Воронеж), Павлов (Ярославль).

28 ноября. Рязань. ДДТ. 50 зрителей.