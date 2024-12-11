Биолог перечислил плюсы и минусы живой новогодней елки

Живая новогодняя елка может стать причиной грибков, насекомых и аллергии. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марии Золотаревой.
По полученной информации, в стволе, хвое и ветвях живого дерева могут зимовать насекомые — чаще всего жуки-короеды, тля, пауки и клещи. Оказавшись в теплом помещении, они могут начать размножаться и расползаться по всей квартире.
На ели могут оказаться споры плесневых грибов. Такое может произойти, если ель хранилась в неподходящих условиях — во влажном и непроветриваемом помещении.
Другой опасностью может стать аллергия. Эксперт напомнила, что хвойные деревья содержат эфирные масла и ароматические терпеновые соединения, которые могут стать причиной обострения аллергии. По словам Золотаревой, контакт с этими веществами может вызвать сильный зуд, покраснение, насморк и кашель.
Чтобы избежать неприятности, рекомендуется перед покупкой внимательно осмотреть дерево на предмет возможного заражения грибками и насекомыми. Перед установкой потрясти и промыть дерево.
Несмотря на все перечисленные минусы, эксперты рекомендуют именно живую ёлку. В процессе роста она поглощает углекислый газ и производит кислород. Кроме того, питомники регулярно высаживают новые ели, поэтому процесс поглощения СО2 непрерывно продолжается.