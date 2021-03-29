Библиотечный фонд Центральной детской библиотеки пополнился несколькими десятками новых книг

В дни Недели детской книги город Сасово присоединился к региональной акции «Любознательным в подарок». Участникам акции предлагается подарить книги в городскую, районную либо сельскую детскую библиотеку. В Сасове акцию открыла начальник управления культуры и туризма Ольга Левина. Она преподнесла в подарок читателям Центральной детской библиотеки энциклопедию «1001 вопрос для очень умных» и детскую энциклопедию.

И.о. главы администрации Сасова Сергей Ямщиков подарил читателям Центральной детской библиотеки книги про Гарри Поттера. Он отметил, что заставлять читать детей неправильно.

Нужно чтобы детям самим захотелось читать. На примере собственных детей знаю, что молодежь любит современную фантастику. Книги про Гарри Поттера – это то, что может заинтересовать детей и подростков к более глубокому изучению литературы в будущем. Уверен, эта серия будет пользоваться популярностью среди читателей библиотеки, – сказал Сергей Николаевич.

Депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова и заместитель главы администрации по социальным вопросам Людмила Амелина тоже приняли участие в благотворительной акции книгодарения. «Белка и Стрелка: Озорная семейка», «Круглая корзина», детская энциклопедия «Кошки», «Святые и праведные земли Рязанской», «Учебник жизни», «Книга для чтения в семье и школе», «Собор рязанских святых» и многие другие книги были преподнесены в дар Татьяной Николаевной. В подаренных Людмилой Михайловной краеведческих книгах о Великой Отечественной войне юные читатели найдут что-то новое, интересное об умении жить и бороться за наших земляков.

Также в рамках акции «Любознательным в подарок» библиотечный фонд пополнили руководитель Центра поддержки предпринимательства города Сасово Ольга Аванькина и депутат Думы города Сасово Юрий Давыдов. А депутат городской Думы Игорь Фомичев подарил сертификат на покупку книг.