Библиотечный фонд Центральной детской библиотеки пополнился несколькими десятками новых книг

В дни Недели детской книги город Сасово присоединился к региональной акции «Любознательным в подарок». Участникам акции предлагается подарить книги в городскую, районную либо сельскую детскую библиотеку. В Сасове акцию открыла начальник управления культуры и туризма Ольга Левина. Она преподнесла в подарок читателям Центральной детской библиотеки энциклопедию «1001 вопрос для очень умных» и детскую энциклопедию.
И.о. главы администрации Сасова Сергей Ямщиков подарил читателям Центральной детской библиотеки книги про Гарри Поттера. Он отметил, что заставлять читать детей неправильно.
Депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова и заместитель главы администрации по социальным вопросам Людмила Амелина тоже приняли участие в благотворительной акции книгодарения. «Белка и Стрелка: Озорная семейка», «Круглая корзина», детская энциклопедия «Кошки», «Святые и праведные земли Рязанской», «Учебник жизни», «Книга для чтения в семье и школе», «Собор рязанских святых» и многие другие книги были преподнесены в дар Татьяной Николаевной. В подаренных Людмилой Михайловной краеведческих книгах о Великой Отечественной войне юные читатели найдут что-то новое, интересное об умении жить и бороться за наших земляков.
Также в рамках акции «Любознательным в подарок» библиотечный фонд пополнили руководитель Центра поддержки предпринимательства города Сасово Ольга Аванькина и депутат Думы города Сасово Юрий Давыдов. А депутат городской Думы Игорь Фомичев подарил сертификат на покупку книг.