Пятница, 11 октября, 2024

«Безобразие!»: Гладков объяснил, почему беспилотники сбивают без предупреждения

Автор: powder

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РСЧС не всегда рассылает белгородцам оповещение об угрозе БПЛА, поскольку не все украинские дроны можно зафиксировать, заявил губернатор Вячеслав Гладков, пишет «Открытый Белгород».

На отсутствие оповещения об угрозе беспилотников на Харковской горе сообщила местная жительница. Она отметила, что в это время на улице играют дети и ходят люди. Женщина назвала происходящее безобразием.

«Там, где это возможно, МЧС объявляет ракетную опасность. Но зачастую есть определенное количество, которое не детектируется», – пояснил Гладков.

Глава региона выразил надежду, что инженеры разработают аппаратуру, способную определить все атакующие регион дроны.

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