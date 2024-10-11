«Безобразие!»: Гладков объяснил, почему беспилотники сбивают без предупреждения

РСЧС не всегда рассылает белгородцам оповещение об угрозе БПЛА, поскольку не все украинские дроны можно зафиксировать, заявил губернатор Вячеслав Гладков, пишет «Открытый Белгород».
На отсутствие оповещения об угрозе беспилотников на Харковской горе сообщила местная жительница. Она отметила, что в это время на улице играют дети и ходят люди. Женщина назвала происходящее безобразием.
Глава региона выразил надежду, что инженеры разработают аппаратуру, способную определить все атакующие регион дроны.