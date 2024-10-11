«Безобразие!»: Гладков объяснил, почему беспилотники сбивают без предупреждения

РСЧС не всегда рассылает белгородцам оповещение об угрозе БПЛА, поскольку не все украинские дроны можно зафиксировать, заявил губернатор Вячеслав Гладков, пишет « Открытый Белгород ».

На отсутствие оповещения об угрозе беспилотников на Харковской горе сообщила местная жительница. Она отметила, что в это время на улице играют дети и ходят люди. Женщина назвала происходящее безобразием.

«Там, где это возможно, МЧС объявляет ракетную опасность. Но зачастую есть определенное количество, которое не детектируется», – пояснил Гладков.

Глава региона выразил надежду, что инженеры разработают аппаратуру, способную определить все атакующие регион дроны.