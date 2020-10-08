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Астраханского врача-психиатра оправдали за убийство, совершенное его бывшим пациентом

Елена Лобанова

В среду, 7 октября, четвертый кассационный суд отменил приговоры прошлых ведомств и тем самым оправдал врача-психиатра, чей пациент убил маленького ребенка, сообщает ТАСС. 

В 2019 году астраханский суд признал Шишлова виновным в халатности. По мнению ведомства, при очередном исследовании пациента, он сделал вывод, что состояние пациента улучшается. При этом мужчина страдал параноидной шизофренией и нуждался в лечении. Из-за психиатра Шишлова больного выписали, а спустя два месяца он убил полуторагодовалую дочь своей племянницы. 

Врач был приговор к двум годам колонии-поселение за халатность, однако в мае областной суд смягчил приговор и назначил Шишлову исправительные работы. Но в тот момент уже истек срок давности, поэтому мужчине не пришлось отбывать наказание. 

А спустя некоторое время Краснодарский суд отменил первые приговоры и полностью оправдал врача. 

— Профсоюз намерен помочь Шишлову в получении денежной компенсации за полгода, проведенные в колонии. Кроме того, психиатр планирует добиваться своей полной реабилитации, — говорится в сообщении.

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