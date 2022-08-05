Белгородские волонтеры написали донос на женщину, которая помогает военным

В центр «Э» и прокуратуру написали донос на Жанну Басанскую, которую белгородские волонтеры обвиняют в том числе в мошенничестве и связях с Украиной, пишет Бел.Ру.

Известно, что с начала специальной военной операции она помогает российским военнослужащим. В частности, женщина собирает для них продукты, необходимые вещи и технику.

Женщина призналась полиции, что периодически общается с другом детства из Харьковской области.

«А у кого в Белгороде нет связей с Харьковом? У всех есть», — пояснила Басанская.

Она считает, что истинная причина доноса в другом. По ее мнению, началось после выхода ролика на Первом канале с ее участием и что поводом могла быть «банальная зависть».