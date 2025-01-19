Baza: в Тыве военная полиция избила и пытала током военных с ранениями

Сотрудник военной полиции избил дубинкой и пытал шокером военных с ранениями, которых хотели вернуть на фронт, пишет Baza со ссылкой на видео, которым поделились военкоры.
По предварительной версии, ролик снят в воинской части № 55115 в Кызыле. Предположительно, на бойцов штурмового подразделения напал сотрудник с позывным «Бешенный».
Общественник Виталий Бородин заявил, что ФСБ сейчас проводит проверку.
По его словам, штурмовики возмущались по поводу возвращения в зону боевых действий, так как они еще не оправились от ран. Одному из военных на видео отбили позвоночник, он находится в тяжелом состоянии.