Среда, 31 августа, 2022
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Baza: в одном из крупных городов России могут устроить «акт» с помощью беспилотника

Телеграм-канал Baza 31 августа сообщил, что полицейских в России попросили внимательно следить за небом. По данным руководства МВД, в одном из крупных городов России могут устроить «акт» с помощью беспилотника.

Подробная информация о том, что готовится, неизвестна, но полицию попросили быть начеку, отмечает Baza. Некий акт возможен в крупных городах, в том числе и в Москве.

Сообщается о задержании корреспондента ТАСС Сергея Фадеичева. 44-летний мужчина вёл съемку в районе здания Минобороны на Пресненском Валу, но вскоре был задержан и доставлен в местный ОВД.

Также оперативникам поручили предупредить осведомителей, что важна любая информация о возможных террористических актах. Такие слухи велено сразу же передавать кураторам в МВД.

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