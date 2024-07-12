Бастрыкин взял на контроль ситуацию с рязанской пенсионеркой, которая больше 10 лет живёт в аварийном доме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рязанскому управлению СК разобраться в ситуации с нарушением жилищных прав пенсионерки из поселка Орловский. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

В социальных сетях появилась информация о том, что женщина более 10 лет проживает в аварийном доме, где зимой обрушилась крыша, отсутствует электричество и вода. Несмотря на многочисленные обращения, власти не предоставляют пенсионерке благоустроенное жилье. В настоящее время она вынуждена жить у родственников.

Следственный комитет начал проверку по данному факту. Владимир Никешкин, руководитель СУ СК России по Рязанской области, должен лично доложить Александру Бастрыкину о результатах проверки и принятых мерах.

Ход проверки находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета