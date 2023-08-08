Бастрыкин потребовал доложить о ситуации в Турлатове

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации в деревне Турлатово под Рязанью, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили в связи с обращением о нарушении прав жителей на благоприятную окружающую среду. Рязанка написала на странице Информационного центра СК России, что не согласна с ходом установления обстоятельств загрязнения воздуха в деревне. По её словам, в населённом пункте остаётся неприятный запах, люди получают хронические заболевания, школьники пропускают занятия из-за плохого самочувствия.

— Причины недомогания граждане связывают с работой завода «Технониколь», осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров, — говорится в сообщении СК РФ.

Уголовное дело возбудили по поручению руководителя Следкома.