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Бастрыкин потребовал доложить о ситуации в Турлатове

7info

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации в деревне Турлатово под Рязанью, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили в связи с обращением о нарушении прав жителей на благоприятную окружающую среду. Рязанка написала на странице Информационного центра СК России, что не согласна с ходом установления обстоятельств загрязнения воздуха в деревне. По её словам, в населённом пункте остаётся неприятный запах, люди получают хронические заболевания, школьники пропускают занятия из-за плохого самочувствия.

— Причины недомогания граждане связывают с работой завода «Технониколь», осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров, — говорится в сообщении СК РФ.

Уголовное дело возбудили по поручению руководителя Следкома.

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