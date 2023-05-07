Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации из Печоры

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома в г. Печоре Республики Коми.

В СМИ и социальных сетях сообщается о непринятии мер к расселению в городе Печоре Республики Коми многоквартирного жилого дома, признанного аварийным в 2017 году. Зимой в здании обрушилась крыша, после чего каких-либо мер к ремонту принято не было, а недавно – стена. Гражданам предлагают переехать в помещения маневренного фонда в связи с отсутствием средств на приобретение для них другого жилья. Администрация обещала включить дом в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья только после 2025 года.

В СУ СК России по Республике Коми по озвученной ситуации проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано. В настоящее время указанное процессуальное решение отменено, проводится дополнительная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Николаевичу Исаеву возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.