Бастрыкин поручил провести проверку информации о необеспечении лекарствами в Рязанской области

Председатель СК России поручил провести проверку по информации о длительном необеспечении женщин-инвалидов жизненно необходимыми лекарствами в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ сообщается, что более трёх месяцев в посёлке Тума Рязанской области две местные жительницы, являющиеся инвалидами, не обеспечиваются жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по данному факту, а также представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению прав женщин-инвалидов.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.