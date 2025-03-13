Бастрыкин поручил проверить выдачу жилищного сертификата семье из Узбекистана

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата семье с миграционной историей в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба СК по области.

В некоторых СМИ сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией Скопинского района Рязанской области жилищного сертификата на крупную сумму семье мигрантов из Узбекистана. Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, решение принято в пользу семьи с миграционной историей. Граждане усматривают в действиях администрации коррупционную составляющую.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексей Медведков проведет процессуальную проверку. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.