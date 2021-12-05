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Воскресенье, 5 декабря, 2021
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Бастрыкин поручил проверить музыкантов Noize MC и Oxxxymiron

7info
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для этого поручения стало обращение инициативной «группы патриотов». Сообщается, что оно было опубликовано одним из СМИ.

По мнению авторов, рэперы пропагандируют негативное отношение к правоохранителям. Также «патриоты» нашли в композициях музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

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Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и дать оценку творчеству Noize MC и Oxxxymiron.

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