Бастрыкин поручил проверить музыкантов Noize MC и Oxxxymiron

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для этого поручения стало обращение инициативной «группы патриотов». Сообщается, что оно было опубликовано одним из СМИ.

По мнению авторов, рэперы пропагандируют негативное отношение к правоохранителям. Также «патриоты» нашли в композициях музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

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Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и дать оценку творчеству Noize MC и Oxxxymiron.