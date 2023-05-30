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Бастрыкин поручил доложить об обрушении трибун в Ростове-на-Дону

7info

Главой СК России дано поручение по информации о происшествии на территории спортивной школы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СМИ 30 мая 2023 года на территории спортивной школы на в г. Ростове-на-Дону произошло опрокидывание конструкций трибун, в результате чего одна женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Еще несколько человек, в том числе несовершеннолетие дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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