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Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти младенца в Рязани

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти новорождённого в Рязанской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Жительница региона обратилась с заявлением в Информационный центр Следкома. По словам рязанки, в декабре 2021 года она поступила в перинатальный центр. Несмотря на показания к проведению кесарева сечения, роды прошли естественным путём.

Родившийся мальчик получил тяжёлые травмы, впоследствии ребёнок скончался.

По мнению рязанки, расследование дела затягивается, виновные могут избежать наказания. Заявительница сообщила о фальсификации медицинских документов.

Доложить о ходе расследования Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Никешкину.

Ранее о смерти своего сына после родов в перинатальном центре рассказывала жительница Рязани Вероника Инзина.

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