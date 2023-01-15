Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели женщины и её детей на пожаре в Омской области

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования гибели женщины и ее детей на пожаре в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня в частном доме, расположенном в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области, произошел пожар, во время которого погибли 40-летняя женщина и ее трое дочерей в возрасте 2, 7 и 8 лет. Отец детей находился на работе — на вахте, а 10-летний старший сын был у бабушки. Пожар заметили соседи, которые вызвали спасателей.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности электропроводки, а причиной смерти людей стало сильное задымление и как следствие острое отравление продуктами горения.

По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области О.Е. Винникову представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.