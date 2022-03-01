Банный комплекс на Семёна Середы возобновил работу

В Рязани возобновил работу банный комплекс на Семёна Середы, сообщила 1 марта пресс-служба администрации города.

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Некоторое время после ремонта комплекс функционировал в тестовом режиме. Там проводили пуско-наладочные работы, регулировали оборудование.

В банном комплексе капитально отремонтировали котельную, заменили отопление, водопровод, электрику. Проведён ремонт печей-каменок.

Баня работает ежедневно с 7.00 до 22.00. Стоимость за 3 часа пребывания в будни – 450 рублей. Во вторник для пенсионеров действует льготный тариф – 250 рублей за 3 часа.

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В пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни стоимость 3 часов – 600 рублей. Планируется, что баню можно будет посещать по абонементам, они находятся в разработке.

В банном комплексе для удобства посетителей установлена электронная система учета гостей с электронными замками на индивидуальных шкафчиках.

Телефон для справок: 40-70-87.