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Понедельник, 18 октября, 2021
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Банк «Открытие» запустил услугу отправки электронных счетов-фактур для корпоративных клиентов

7info7

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В банке «Открытие» появилась возможность отправки электронных счетов-фактур в личный кабинет клиента в системе электронного документооборота «Диадок».

Сотрудник кредитной организации может сформировать электронные счета-фактуры — первичную, корректированную и исправительную- в формате xml и отправить клиенту в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью банка. Новый функционал дает возможность, клиенту без посещения офиса через канал связи «Контур-Диадок» на своем рабочем месте, в кратчайшие сроки получать электронные счета-фактуры в формате XML по стандартам Федеральной налоговой службы. 

Это поможет упорядочить работу со счетами-фактуры в форматах, установленных ФНС, сократить затраты рабочего времени и ресурсов подразделений фронт-линии банка на формирование, подписание и передачу клиентам бумажных оригиналов счетов-фактур по тарифам, включающим НДС. Ежемесячно для клиентов готовится примерно 4,5 тысячи бумажных оригиналов счетов-фактур.      

В планах банка  сформировать дополнительный канал обмена юридически значимыми электронными документами, который может быть использован для обмена любыми документами, в том числе документами свободного формат

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