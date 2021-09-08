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Среда, 8 сентября, 2021
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Банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал 4,7 млрд рублей на покупку недвижимости

Елена Лобанова
Банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал 4,7 млрд рублей на покупку недвижимости

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По итогам работы в первом полугодии 2021 года банк «Открытие» выдал в регионах Центральной России 4,7 млрд рублей кредитов на покупку недвижимости. В топ 5 регионов-лидеров по выдачи ипотечных кредитов входят Тверь, Белгород, Воронеж, Владимир, Рязань.

По ипотечным программам банка «Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку. Банк «Открытие» активно использует свои дистанционные каналы, позволяющие подать заявку на ипотечный кредит не выходя из дома, получить одобрение, а так же назначить сделку.

Возможность выбрать интересующую ипотечную программу и параметры будущего кредита, прикрепить скан-копии необходимых документов реализована на официальном сайте банка «Открытие». Всеми возможностями сервиса клиенты могут воспользоваться бесплатно, срок рассмотрения онлайн-заявок составляет не более 48 часов.

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