Банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал 4,7 млрд рублей на покупку недвижимости

По итогам работы в первом полугодии 2021 года банк «Открытие» выдал в регионах Центральной России 4,7 млрд рублей кредитов на покупку недвижимости. В топ 5 регионов-лидеров по выдачи ипотечных кредитов входят Тверь, Белгород, Воронеж, Владимир, Рязань.

По ипотечным программам банка «Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку. Банк «Открытие» активно использует свои дистанционные каналы, позволяющие подать заявку на ипотечный кредит не выходя из дома, получить одобрение, а так же назначить сделку.

Возможность выбрать интересующую ипотечную программу и параметры будущего кредита, прикрепить скан-копии необходимых документов реализована на официальном сайте банка «Открытие». Всеми возможностями сервиса клиенты могут воспользоваться бесплатно, срок рассмотрения онлайн-заявок составляет не более 48 часов.