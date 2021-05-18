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Вторник, 18 мая, 2021
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Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий

7info7
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Теперь клиенты из сегмента малого и среднего бизнеса могут оформить онлайн гарантии для участия в госзакупках на сумму до 200 млн рублей.

Это касается экспресс-гарантий на исполнение контракта, тендерных гарантий, а также на исполнение гарантийных обязательств. Максимальная сумма гарантии на возврат аванса теперь составляет 100 млн рублей.

Остальные условия по этим продуктам не изменились. Их срок по-прежнему составляет до 1095 для гарантий на возврат аванса и исполнение контракта, на исполнение гарантийных обязательств – до 1856 дней, срок тендерных гарантий не ограничен. Банковские гарантии без залога и поручительств предоставляются предпринимателям для работы в рамках госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

Экспресс-гарантии отличаются от классических полностью дистанционным оформлением и минимальным пакетом документов. Кроме того, решение по таким гарантиям клиент получает за один рабочий день.

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