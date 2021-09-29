Банк «Открытие» и ДОМ.РФ совместно займутся развитием инфраструктуры в российских регионах

Банк «Открытие» и ДОМ.РФ договорились о совместном использовании облигаций для финансирования инфраструктуры из инфраструктурного меню Правительства Российской Федерации в целях реализации капиталоемких инфраструктурных проектов в российских регионах. Соответствующее соглашение подписано в рамках конгресса «Российская неделя ГЧП».
Соглашение позволит сторонам увеличить количество частных инициатив в сфере реализации крупных проектов жилищного строительства с использованием механизма облигаций ДОМ.РФ для финансирования строительства инфраструктуры. Кроме того, банк «Открытие» получит возможность участвовать в размещении облигаций и согласовании с органами государственной и муниципальной власти условий частных инициатив, проектов концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.
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