Банк «Открытие»: 72% родителей считают уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить детей

91% родителей считают финансовую грамотность важным показателем уровня образования современного молодого человека. 88% поддерживают появление в обязательной школьной программе уроков финансовой грамотности. 51% полагают, что начинать учить детей финансовой грамотности лучше всего с 6-7 лет. Таковы результаты опроса* родителей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, проведенного банком «Открытие совместно с журналом «Семья и школа».

40% опрошенных постоянно, несколько раз в неделю рассказывают детям о том, как правильно распоряжаться финансами. 48% делают это время от времени, не чаще раза в месяц. 8% — редко, поскольку не видят в этом необходимости. 5% никогда не рассказывают, потому что их дети еще маленькие.

51% респондентов назвали идеальным возрастом для начала обучения детей основам финансовой грамотности 6-7 лет. 26% полагают, что нужно начинать еще раньше, с детского сада – в возрасте 4-5 лет. 21% за начало обучения финансовой грамотности с подросткового возраста, в 12-14 лет. Лишь 2% родителей считают, что учить финансовой грамотности не нужно и дети, став взрослыми, научатся сами.

«Почти все родители по результатам нашего исследования назвали финансовую грамотность важным показателем уровня образования современного молодого человека, особенно в условиях увеличивающихся рисков мошенничества. При этом 72% родителей считают собственный уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить ее основам своих детей. Каждый второй респондент положительно относится к появлению уроков финансовой грамотности в обязательной школьной программе. Еще 36% полностью поддерживают это решение. Данные результаты полностью соответствуют видению Правительства в рамках федерального проекта по повышению финансовой грамотности граждан РФ под кураторством Министерства финансов», — сообщил старший вице-президент, директор департамента корпоративных продаж банка «Открытие» Дмитрий Криштопа.

По результатам опроса 67% родителей не против, чтобы их дети зарабатывали деньги еще в школьные годы, если получится. Наиболее лояльно относятся к этому в Приволжском федеральном округе (73%), наименее лояльно на Дальнем Востоке (54%), а также в Москве и Московской области (60%). По мнению 28% родителей, в школьные годы нужно учиться, а не зарабатывать деньги (в Московском регионе так считает каждый третий респондент). 5% сообщили, что их дети школьного возраста уже зарабатывают деньги. Лишь 1% безразлично, будет ли их ребенок зарабатывать деньги в школьные годы.

98% родителей хотели бы, чтобы дети во взрослом возрасте были финансово успешнее их самих (82% ответили «определенно да», 16% «скорее да»). Только 2% это безразлично.

43% сообщили, что у их ребенка уже есть банковская карта. Чаще всего так отвечали респонденты из Южного федерального округа (50%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%), реже всего — уральцы (36%). У 40% участников опроса дети не имеют карт и банковских счетов. При этом 17% пользуются небанковской картой школьника для оплаты в школе.

27% опрошенных полагают, что ребенок может иметь возможность тратить деньги по собственному усмотрению с 7-10 лет, еще 27% — с 10-13 лет, 26% — с 13-16 лет. 7% готовы предоставить такое право с 17 лет и позже. 8% — как только ребенок начнет сам зарабатывать. При этом 5% родителей считают, что можно позволять тратить деньги по собственному усмотрению даже ребенку младше 7 лет.

По мнению 29%, старшекласснику (13-16 лет) достаточно до 1500 рублей карманных денег в месяц. 33% оценили эту сумму в 1500-3000 рублей. 26% назвали сумму 3-5 тысяч рублей в месяц, 10% — 5-10 тысяч рублей, 2% — свыше 10 тысяч рублей в месяц.

77% опрошенных сообщили, что их дети не сталкивались со случаями финансового мошенничества. 11% — что сталкивались, но мошенники не смогли нанести финансовый ущерб. 8% не знают о таких случаях с их детьми. У 4% дети теряли деньги из-за действий финансовых мошенников.

*Опрос проведен банком «Открытие» 19-25 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян с детьми в городах с населением более 100 тысяч человек.

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