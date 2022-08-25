Банк «Открытие»: 63% россиян не чувствуют дефицита новых фильмов в условиях ограничений

Более половины россиян — 52% — уже посмотрели яркие премьеры 2022 года, но не в кинотеатрах, а через домашние online-сервисы, и намерены делать это дальше. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню российского кино 27 августа.

До марта 2022 года несколько раз в месяц ходили в кинотеатры 12% россиян и еще 19% не реже, чем раз в месяц. Несколько раз в год посещали кинотеатры 51% опрошенных. Вообще не ходят в кино 18%.

После марта 2022 года посещаемость кинотеатров начала существенно падать. 51% опрошенных с тех пор вообще ни разу не посещали кинотеатры (число домоседов выросло почти в 3 раза). На Северном Кавказе этот показатель составляет 62%, на Урале — 61%, а меньше всего он в Москве и Московской области (42%) и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (44%). Несколько раз в месяц теперь ходит в кино лишь 7% (ранее 12%), не реже раза в месяц — 12% (ранее 19%), несколько раз в год – 30% (ранее 51%).

63% россиян не чувствуют дефицита новых фильмов в условиях ограничений, введенных западными прокатчиками и сервисами: 29% точно нет и еще 34% скорее нет. 37% опрошенных в определенной степени почувствовали нехватку новых фильмов.

51% опрошенных заявили, что не будут смотреть в кинотеатрах показ старых фильмов при отсутствии иностранных премьер. В Северо-Западном федеральном округе так ответили 59%, а в Южном лишь 40%. При этом 39% респондентов готовы смотреть и пересматривать в кинотеатрах старые фильмы, а 9% уже воспользовались такой возможностью (в Сибири и на Дальнем Востоке таких по 12%, а на Северном Кавказе – 5%).

Более половины опрошенных — 52% — уже смотрели не вышедшие в российский прокат из внешних ограничений иностранные фильмы на пиратских сервисах и намерены делать это дальше. Больше всего эта доля на Дальнем Востоке (58%) и в Московском регионе (57%), ниже всего на Урале (45%). При этом 38% россиян заявили, что не будут пользоваться пиратскими сервисами и дождутся возможности легального просмотра.

Большинство россиян не страдают из-за отсутствия в стране концертов зарубежных артистов. 39% сообщили, что и раньше не ходили ни на какие концерты. Еще 29% продолжают слушать и смотреть любимых иностранных артистов в интернете. 12% опрошенных заявили, что им вполне достаточно оставшихся российских артистов. Чаще всего так отвечали на Дальнем Востоке (16%), реже всего на Северном Кавказе (7%).

При этом сожалеют об отсутствии иностранных артистов и надеются на то, что у них скоро появится возможность снова приезжать к нам, 20% россиян. Чаще всего предсказуемо такая точка зрения встречается в Москве и Московской области (28%), реже всего — на Дальнем Востоке, куда популярные иностранные артисты и раньше доезжали нечасто (8%).

*Опрос проводился с 15 по 22 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.