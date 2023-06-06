Банк «Открытие»: 57% россиян считают, что хорошее знание русского языка положительно влияет на доходы

84% россиян считают, что грамотно пишут по-русски. Только 21% никак не реагируют на ошибки других людей в устной и письменной речи. Большинство наших соотечественников полагают, что хорошее знание русского языка помогает успешной профессиональной карьере и положительно влияет на доходы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню русского языка 6 июня – дню рождения А.С. Пушкина.

Только 15% опрошенных оценили свою личную письменную грамотность на «двойку» или «тройку» по стандартной школьной пятибалльной шкале (1% на «два», 14% на «три»). Наиболее самокритичны в этом отношении жители Северо-Западного федерального округа (23%), тогда как на Северном Кавказе лишь 12% считают себя «двоечниками» или «троечниками» по письменному русскому языку, а в Южном федеральном округе – 13%.

46% респондентов оценили свою грамотность на «четверку» (на Дальнем Востоке 58%, на Северном Кавказе 36%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 39%). Еще 38% поставили себе оценку «отлично». Наибольшая доля «отличников» на Северном Кавказе (52%), наименьшая на Дальнем Востоке (24%). Таким образом, 84% опрошенных высоко оценили личную грамотность.

78% так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи. 10% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме. 53% делают деликатные замечания иногда. Еще 15% заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке (в Приволжском федеральном округе 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 9%). При этом 21% никак не реагируют на такие ошибки (на Урале 29%, на Северном Кавказе 14%, в Сибири 16%).

84% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру (37% определенно да, 47% скорее да). Причем во всех российских макрорегионах этот показатель не ниже 80%. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 11% опрошенных (8% скорее нет, 3% определенно нет). Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.

57% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (19% определенно да, 38% скорее да). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий (62%), а самый низкий на Северном Кавказе (46%).

Треть респондентов полагают, что хорошее знание русского языка не влияет на доходы (26% скорее нет, 7% определенно нет). Еще 10% затруднились с ответом на этот вопрос.