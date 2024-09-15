Бабка-маньячка убила и три дня пилила знакомую, чтоб жить в её квартире

68-летняя Тамара Самсонова жестоко убила свою подругу Валентину Уланову, объяснив преступление просто: «Мне нравилась её квартира». Пожилая женщина три дня расчленяла тело приятельницы после того, как та отказала ей в совместном проживании. Впоследствии Самсонова призналась ещё в двух убийствах, но позже от своих слов отказалась, пишет aif.ru.

Голая перед окном и таинственные исчезновения

Тамара Самсонова родилась в 1947 году в Красноярском крае. После школы поступила в Московский лингвистический институт, а позже переехала в Санкт-Петербург, где вышла замуж. В 2000 году её муж исчез, и соседи вспоминали, что женщина рассказывала об этом с радостью, говоря, что муж «ушёл в сберкассу и не вернулся». После его исчезновения Самсонова начала вести себя странно — например, она регулярно сидела обнажённой перед окном и утверждала, что за ней следят и портят её одежду.

Жители дома не раз жаловались на Тамару, утверждая, что она сошла с ума, но никто всерьёз не воспринял эти сигналы.

Шокирующая находка у пруда

26 июля 2015 года на берегу пруда были обнаружены пакеты с человеческими останками, лишёнными головы и конечностей. Позже выяснилось, что это была Валентина Уланова — подруга и соседка Самсоновой. Жительница дома Наталья, обеспокоенная исчезновением Валентины, пришла к ней и встретила Тамару, которая сказала, что подруга напилась и ушла. Gодозрения Натальи усилились после того, как Самсонова неожиданно заявила: «Я поживу здесь полгодика». Женщина обратилась в полицию. Вскоре обнаруженные останки подтвердили худшие опасения.

Холодильник и пила

Полиция обыскала квартиру Валентины и нашла страшные доказательства: второй холодильник, который раньше никогда не включался, был забит останками. Кровавые ножи, полотенца и дневник с описанием убийства говорили о том, что именно Тамара Самсонова убила подругу. Женщина быстро призналась: она отравила Валентину феназепамом, а затем три дня распиливала тело, постепенно вынося останки.

Квартира — причина убийства

Причина убийства оказалась удивительно банальной: Самсоновой понравилась квартира Улановой, и она не хотела её покидать. После того, как Валентина попросила её съехать, Тамара решила убить хозяйку квартиры и остаться жить в её жилье.

Другие жертвы и невменяемость

В ходе следствия Самсонова пыталась обвинить соседку в соучастии, но это не подтвердилось. Она также призналась в убийстве двух мужчин — одного из квартиросъёмщиков и своего приятеля. Однако позже от своих слов отказалась, заявив, что это была «шутка».

Психиатрическая экспертиза признала пенсионерку невменяемой, женщину направили на принудительное лечение.