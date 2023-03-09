Четверг, 9 марта, 2023
Татьяна Проводина

Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции

На главнуюНовости Рязани

Сотрудники группы компаний «Автоимпорт» вместе с сотрудниками ГИБДД поздравили с Международным женским днём автоледи Рязани. Акция «Цветочный патруль» в начале марта уже стала традиционной в нашем городе.

8 марта на рязанских площадях и перекрёстках дам за рулём встречал патруль. Но не для проверки водительского удостоверения, а для поздравления с самым весенним праздником.

Сотрудники группы компаний «Автоимпорт» вместе с ГИБДД дарили представительницам прекрасного пола за рулём цветы и хорошее настроение.

Приятно получить от инспектора не штраф, а букет нежных тюльпанов, и подарить в ответ смущённую улыбку и искренние слова благодарности!

Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции
Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции
Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции
Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции
Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции
Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации