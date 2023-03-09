Автоледи Рязани получили поздравления с 8 марта от автодилеров и сотрудников Госавтоинспекции

Сотрудники группы компаний «Автоимпорт» вместе с сотрудниками ГИБДД поздравили с Международным женским днём автоледи Рязани. Акция «Цветочный патруль» в начале марта уже стала традиционной в нашем городе.

8 марта на рязанских площадях и перекрёстках дам за рулём встречал патруль. Но не для проверки водительского удостоверения, а для поздравления с самым весенним праздником.

Сотрудники группы компаний «Автоимпорт» вместе с ГИБДД дарили представительницам прекрасного пола за рулём цветы и хорошее настроение.

Приятно получить от инспектора не штраф, а букет нежных тюльпанов, и подарить в ответ смущённую улыбку и искренние слова благодарности!