Автоюрист: Такси может подорожать на 50%

Автомобильный юрист предупреждает, что цены на такси в России могут вырасти на 50%. Это произойдёт в случае принятия нового законопроекта о регулировании сферы таксомоторных перевозок в стране.
Как рассказал автоюрист Александр Шумский в своём Telegram канале, законопроект подразумевает солидарную ответственность таксиста и агрегатора в случае ДТП.
Председатель Общероссийского объединение пассажиров Илья Зотов предупредил, что фактически все издержки агрегатора лягут на плечи потребителя. Таким образом, цены на такси вырастут на 50%.