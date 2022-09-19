Автоюрист: Такси может подорожать на 50%

Автомобильный юрист предупреждает, что цены на такси в России могут вырасти на 50%. Это произойдёт в случае принятия нового законопроекта о регулировании сферы таксомоторных перевозок в стране.

Как рассказал автоюрист Александр Шумский в своём Telegram канале, законопроект подразумевает солидарную ответственность таксиста и агрегатора в случае ДТП.

Александр Шумский: «Сейчас каждый из них пытается спихнуть ответственность друг на друга. Немало случаев, когда условный агрегатор в случае аварии говорит, что он только информационный сервис и с него взятки гладки. А с условного Джамшута денег никогда не взыщешь»

Председатель Общероссийского объединение пассажиров Илья Зотов предупредил, что фактически все издержки агрегатора лягут на плечи потребителя. Таким образом, цены на такси вырастут на 50%.