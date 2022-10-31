Понедельник, 31 октября, 2022
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Автобус с 22 пассажирами перевернулся на трассе во время снегопада

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В Челябинской области попал в ДТП автобус с 22 пассажирами, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 31 октября в 6 утра на 85 километре автодороги подъезд к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района. Водитель автобуса во время снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет.

В автобусе находились рабочие, ехавшие из Костаная в Екатеринбург на вахту. Помощь медиков потребовалась 13 пострадавших, людей доставили в больницы Челябинска.

Водителю автобуса 38 лет, стаж — 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.

Автобус с 22 пассажирами перевернулся на трассе во время снегопада

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