Атака БПЛА на Рязанскую область 26 января: что известно

Сегодня ночью Рязанская область вновь подверглась атаке БПЛА. Первые хлопки местные жители услышали в 01:30.

Информацию о попытке удара подтвердил губернатор области Павел Малков. По предварительным данным, никто не пострадал. Причиненный материальный ущерб оценивается.

По информации телеграм-канала Shot, ВСУ использовали для атаки БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Сообщается, что противник не раз использовал такие беспилотники для налётов на российские города. Дальность их полёта составляет до 1000 километров, каждый дрон может нести на себе до 50 кило взрывчатки. Беспилотники заходили с двух сторон. Однако силами ПВО вражеские летательные аппараты были перехвачены.

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Как сообщает Mash, ссылаясь на местных жителей, целью ВСУ был нефтеперерабатывающий завод. Так, дорогу перекрыли в нескольких местах в сторону Южного промузла. Движение регулировали полицейские.

Минобороны РФ сообщило, что над Рязанской областью уничтожены 8 БПЛА. Всего ночью 26 января на территории страны были сбиты 15 дронов самолетного типа. Шесть из них атаковали Курскую область, один — Белгородскую. Утром ВС РФ подбили два безэкипажных катера противника в акватории Черного моря.

В связи с угрозой безопасности для воздушных судов временно ограничивали вылет и прилет самолетов в аэропортах Ижевска и Казани. Утром полеты вновь разрешили.

Это уже вторая атака ВСУ на Рязанскую область за неделю. 24 января была самая масштабная из них.