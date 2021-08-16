Астрономы РГУ наблюдали самый мощный звездопад этого года

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Сотрудники астрономической обсерватории РГУ имени С. А. Есенина наблюдали самый мощный звездопад этого года. Об этом сообщила пресс-служба рязанского вуза.

Наблюдения провели главный инженер обсерватории Александр Ефимов и старший лаборант Вячеслав Жабин.

Метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно.

Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.

Кометы, приближаясь к Солнцу, нагреваются, рассеивая в межпланетном пространстве мелкие частицы льда и пыли, которые под действием солнечного ветра движутся от центра Солнечной системы.

Обломки породы из ядра кометы, вспыхивая, сгорают в атмосфере нашей планеты. С Земли кажется, что радиант этого метеорного дождя расположен в созвездии Персея. Поскольку он находится примерно на 55° севернее экватора, Персеиды лучше наблюдать в северном полушарии. В этом году можно было наблюдать до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту.